“Povero gabbiano, hai perduto la compagna”. Se questa frase non vi dice nulla, allora siete dei boomer. Si tratta del tormentone del momento, diventato virale su Instagram ma soprattutto su TikTok. Il brano porta la firma di Gianni Celeste (al secolo Giovanni Grasso), cantante neomelodico nato a Catania 57 anni fa ma che ama cantare in napoletano. Il titolo della canzone è Tu Comm’a Mme e, nonostante risalga al 1988, è diventato virale solo adesso. Sì, nel 2022.

“Buongiorno amici, nelle classifica delle 50 canzoni più ascoltate in Italia, al secondo posto Tu comm’a mme. In tanti la conoscete come Povero gabbiano”, ha scritto orgoglioso il cantautore sul proprio profilo Facebook. Il brano infatti si trova al momento al secondo posto delle Virale 50 Italy su Spotify, con 723.184 streams nel momento in cui scriviamo. Ma è su TikTok che sta registrando un successo clamoroso: l’audio infatti è già stato utilizzato 60.6mila volte con video che arrivano anche 4.000.000 di visualizzazioni. Al secondo posto, dietro a Mahmood e Blanco.

Come funziona il trend basato su questa canzone? In realtà non c’è un tipo di video in particolare da fare. Nonostante il brano sia triste e malinconico, è stato reinterpretato dai giovanissimi in una chiave tragi-comico. Che sia per un semplice calzino perso o per aver scoperto la positività al Covid o ancora una rovinosa caduta: il ‘povero gabbiano’ sembra adattarsi bene a qualsiasi situazione. Per questo è diventato virale. È il meccanismo del web, specialmente di TikTok.

È incredulo lo stesso cantautore che, intervisto dal Corriere, ha detto: “Inutile dire che mai mi sarei mai aspettato di ottenere un risultato del genere. anzitutto perché si tratta di una canzone registrata 34 anni fa. Come me lo spiego? Evidentemente i ragazzini cercavano qualcosa di ironico e divertente da usare, e la cosa ha preso sempre più piede. Li ringrazio tutti. Mi stanno chiamando tutti: giornali, televisioni e radio. Per questo sono già al lavoro su un nuovo arrangiamento del pezzo, che verrà anche accompagnato da un videoclip”.

Gianni Celeste riuscirà ad insidiare veramente Mahmood e Blanco? La coppia vincitrice di Sanremo 2022 su TikTok gode del doppio della popolarità e anche su Spotify i numeri sono decisamente maggiori. Ma si sa, basta un attimo e il ‘povero gabbiano’ potrebbe spazzare via le due colombe.