Sono nudi, con due colombe. Così Mahmood e Blanco sulla copertina di Vanity Fair. Scatti realizzati da Luigi & Iango che il direttore Simone Marchetti spiega così: “Li abbiamo ritratti cosi perché le loro storie sono come una pagina bianca, piena di tatuaggi e di sogni, di giovinezza, qualcosa di cosi forte da scuoterci tutti», scrive il direttore Simone Marchetti nel suo editoriale. Il Paese reale ha bisogno di questo. Di visioni. Di sogni. Di liberta. Di qualcuno che abbia il coraggio di farci capire quello che ancora non sappiamo di dover capire“. Le possibili interpretazioni delle colombe sono molte, alcune attingono dalla tradizione egizia, altre dalle scritture bibliche.

Secondo quanto conferma uno studio pubblicato sulla rivista scientifica… No, scherzi a parte, i social già si sono scatenati. La prima domanda è, appunto, “perché due colombe?”. Inutile dire che la cover con i vincitori di Sanremo (che non hanno i “Brividi” ma le colombe addosso) ha “scaldato gli animi”: “Quella copertina ragazzi“, “Dimmi che abbiamo preso con dignità la copertina di Vanity Fair di Mahmood e Blanco senza dirmi che l’abbiamo presa con dignità“, “Bellissime comunque le colombe nella copertina di Vanity Fair con Mahmood e Blanco“, “Adesso mi servirà andare in terapia per superare quella copertina. Benissimo“. E così via.