“Parole di fuoco tra Mara Venier e la figlia di Lamberto Sposini alla festa dei 70 anni dello storico conduttore del Tg5. Quello che doveva essere un semplice ritrovo tra gli amici più stretti di Lamberto Sposini, in occasione del suo compleanno, si è trasformato in un imbarazzante pomeriggio a causa dell’aspro confronto tra Mara Venier e Matilde, la figlia minore del conduttore”. È questo l’incipit di un articolo di Leggo che riporta il retroscena sulla festa di compleanno per i 70 anni di Lamberto Sposini. Nei giorni scorsi si era infatti molto parlato della sorpresa che la conduttrice veneta e altri colleghi del giornalista – tra cui Massimo Giletti e Enrico Mentana – avevano organizzato per celebrare la ricorrenza, con tanto di foto pubblicate sui social. All’apparenza sembrava una rimpatriata tra amici ma secondo Leggo le cose sarebbero andate diversamente.

L’articolo parla di un “diverbio” che sarebbe scoppiato perché “la conduttrice di Domenica In si è presentata all’incontro in compagnia di un’altra persona, la responsabile del casting della sua trasmissione, che però non era stata invitata al ristretto ritrovo di amici. Cosa che non sarebbe stata apprezzata dalla famiglia di Sposini”. Non solo: la tensione sarebbe arrivata al culmine quando Mara Venier avrebbe avanzato “l’intenzione della conduttrice di dedicare una tranche della puntata di Domenica In del 20 febbraio all’amico Lamberto. A quel punto è intervenuta anche l’ex moglie di Sposini, in difesa della figlia Matilde, e la discussione sarebbe ulteriormente degenerata. Difficile dire chi avesse ragione e chi sia andato oltre nel confronto, ma la Venier, che sarebbe stata accusata di ‘lucrare’ sulla condizione di salute di Sposini, furibonda, avrebbe abbandonato il ritrovo senza salutare nessuno”, si legge ancora su Leggo.

Lo stesso Leggo ma anche Fanpage, hanno sottolineato come una possibile conferma all’indiscrezione si possa trovare nel post pubblicato da Mara Venier sabato 19 febbraio su Instagram, corredato dall’hashtag “#chidevecapirecapisca” che in quest’ottica potrebbe suonare come eloquente. A parte questo, però, non ci sono conferme ufficiali a quanto riportato da Leggo.