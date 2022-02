Cancellato il nuovo programma di Pierluigi Diaco su Rai1. “Signora mia“, questo il titolo provvisorio, avrebbe dovuto occupare lo slot delle 14 del pomeriggio feriale di Rai1. Un ritorno nella fascia estiva dove aveva guidato per due stagioni “Io e te”, trasmissione travolta dalla critica e dagli ascolti non entusiasmanti. Un progetto tra due reti, con la successiva promozione autunnale dello stesso formato nel pomeriggio di Rai2, al posto di “Detto Fatto“. Secondo il sito VigilanzaTv l’amministratore delegato Carlo Fuortes e il direttore del daytime Antonio Di Bella avrebbero deciso per il dietrofront dopo le accese polemiche. Sarebbe, dunque, saltato il suo sbarco su Rai1 mentre dovrebbe andare in onda su Rai2 dal prossimo settembre. A Viale Mazzini il caso era esploso nei giorni scorsi, dopo l’anticipazione di Dagospia la notizia aveva assunto una dimensione politica. Un doppio impegno voluto e favorito da Giorgia Meloni, almeno secondo i quotidiani La Stampa e Il Foglio: “Il ritorno di Diaco un’idea condivisa con il direttore del genere daytime Antonio Di Bella? No, è passata sulla sua testa perché la miglior amica dell’ex enfant prodige della tv, Giorgia Meloni, ha parlato direttamente con il vertice di Viale Mazzini (Fuortes, ndr)”, aveva scritto il quotidiano diretto da Massimo Giannini. Un concetto di vicinanza ribadito anche da Il Foglio. Notizia accolta con poco entusiasmo sui social: pioggia di critiche e commenti al vetriolo. Un clima rovente che avrebbe dunque convinto i vertici dell’azienda a inserire la retromarcia, pur non essendo la notizia mai stata ufficializzata. Cosa occuperà la fascia pomeridiana di Rai1 questa estate e come reagirà Pierluigi Diaco, mai passato alla storia per successi televisivi, alla bocciatura dei vertici? Il conduttore, la Rai e la leader di Fratelli d’Italia scelgono, per ora, la strada del silenzio.