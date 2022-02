Una crisi matrimoniale tra Ilary Blasi e Francesco Totti? Il gossip fa il giro di giornali e social in pochi minuti. E ora arriva il “commento” di lei. Si può chiamare così? Sì. Ed è abbastanza diretto. In una Instagram story, Blasi è in treno, si toglie la mascherina e fa una linguaccia. Come a dire, “cosa volete da me?”. O come a smentire una crisi che secondo i più vicini alla coppia sarebbe “gonfiata” dai media. Non va dimenticato che giusto una settmana fa, Blasi ha quasi “anticipato” tutto questo con una battuta, ospite dello show di Michelle Hunziker: “Io stesso marito da vent’anni e, se non pubblico una foto per una settimana, dicono che stiamo in crisi, che ci siamo lasciati”. Intanto sui social i commenti a quello che senza dubbio, linguaccia o no, è il gossip del momento, sono tantissimi: “No raga, non stiamo parlando di una coppia qualsiasi. Stiamo parlando di Francesco Totti e Ilary Blasi. Lui che le dedicò 6 unica e lei ha risposto con 6 unico. Lui che la guarda come il primo giorno, lei che dice che magari si è impallato. Non facciamo scherzi“, “L’Italia assiste inerme e col fiato sospeso alla drammatica escalation che si sta consumando in queste ore, e con drammatica escalation intendo ovviamente le notizie sulla crisi tra Totti e Ilary“, “Se Totti e Ilary sono davvero in crisi dopo diciassettenne anni di matrimonio chi sono io per credere ancora nell’amore?“, “Al primo litigio dico alle mie amiche di mollare il fidanzato che tanto stanno meglio sole e che non ha senso forzare i sentimenti MA Totti e Ilary devono fare come i vasi giapponesi rotti che riparano con l’oro“, “Scusate ma io non accetto la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti non esiste mi oppongo con tutte le mie forze ma che cazzo lasciateci una certezza nella vita una sola“.