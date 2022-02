Sono passati circa 6 mesi da quando Miriam Leone e Paolo Carullo sono diventati moglie e marito. Adesso si sono concessi il loro viaggio di nozze. Dove? Alle Maldive. A documentare tutto via social è stata la stessa attrice, ex Miss Italia. Prima uno scatto ‘a mollo’ nelle acque trasparenti e la didascalia: “Il primo (bagno, ndr)”. Poi tre scatti ‘hot’ in topless. “La bellezza”, ha commentato la collega Laura Chiatti. “Si è visto qualcosa nella prima pubblicazione”, ha invece scritto un follower. E ancora altri commenti: “Strepitosa” e “Che spettacolo”.

A scattare la foto è stato il marito Paolo, musicista e imprenditore di cui non si hanno molte notizie poiché molto riservato. A lui l’attrice ha dedicato un romantico post nel giorno di San Valentino: “Non servono parole. È dolce poterti dedicare questa foto anche qui. A tutti i ‘Valentini’ un augurio: amate a rispettate chi scegliete, chi vi ha scelto, chi vi sceglie ogni giorno. Scambiatevi regali e gentilezze anche quando non è festa”, ha scritto Miriam Leone. Infine ha concluso: “Celebrate ogni giorno appassionatamente. Buon San Valentino a tutti gli innamorati… e al mio“.

