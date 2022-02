Incidente domestico per Ciriaco De Mita che è caduto nella tarda sera di sabato per le scale di casa a Nusco (Avellino), procurandosi una frattura al femore. L’ex leader della Dc, 94 anni, sindaco del paese irpino al secondo mandato, è stato quindi trasportato in ospedale dove è stato sottoposto ad un’operazione nell’Unità di chirurgia ortopedica dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati. Secondo i medici De Mita sta reagendo bene e, nonostante l’età, i parametri vitali sono considerati sufficientemente positivi.

I dirigenti provinciali irpini di Noi di Centro, la formazione politica di Clemente Mastella, hanno augurato all’ex premier una pronta guarigione: “Auguriamo al sindaco di Nusco di superare al più presto la convalescenza e di ritornare al centro del dibattito politico con la sua passione ed intelligenza”, scrivono i dirigenti provinciali irpini del movimento che fa capo all’ex Guardasigilli.