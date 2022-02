Da quando è arrivata la notizia della fine del loro matrimonio, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono più che mai sotto i riflettori. I giornali di gossip scandagliano le loro vite, passando al microscopio ogni singolo contenuto che pubblicano (o non publicano) sui social in cerca di nuove indiscrezioni. Ecco allora che, dopo le voci (smentite dal diretto interessato al Corriere della Sera) di un nuovo flirt di Trussardi e dopo gli entusiasmi per il riavvicinamento con Eros Ramazzotti, ora al centro del chiacchiericcio c’è la presunta nuova fiamma di Michelle.

Proprio così. È Dagospia a lanciare la rivelazione: il sempre ben informato sito di Roberto Dagostino avanza il sospetto che la showgirl svizzera si stia frequentando con Carlo Piazza. Modello classe 1991, di ben 14 anni più piccolo di Michelle Hunziker e di 5 più grande di sua figlia Aurora. Sarà davvero così? Al momento non ci sono commenti ufficiali da parte dei diretti interessati. Non resta che attendere sviluppi.