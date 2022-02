Era uno dei momenti più attesi della prima puntata dello show di Michelle Hunziker dal titolo Michelle Impossibile. E così ieri 16 febbraio, sul palco accanto a Michelle è arrivato anche Eros Ramazzotti, con cui la conduttrice svizzera è stata sposata dal 1995 al 2002. L’artista ha cantato ‘Fuoco nel fuoco’, poi si è concesso una intensa chiacchierata con la sua ex moglie. “Tutto mi sarei aspettata, ma non che tu accettassi il mio invito”, ha detto Michelle. Allora il cantante romano ha sottolineato: “Non hai insistito neanche tanto dai”.

Quindi Michelle ha replicato: “L’ho corteggiato come non potete capire. Senti, ma sono vent’anni che ogni santo giorno dicono che noi torniamo insieme. Secondo te perché?”. Eros Ramazzotti senza girarci troppo intorno: “Perché devono vendere qualcosa, non si fanno i ca**i loro. Ma siamo in fascia protetta? Tanto ormai dicono tutti le parolacce. Comunque sì, devono parlare, la nostra è stata una storia bellissima. Come si fa a dimenticarla?”.

La conduttrice svizzera poi ha chiarito: “La passione per le arte marziali ci sta facendo rifrequentare, ma diciamoglielo: siamo amici. Siamo qui per coronare quest’amicizia, in modo tale che da domani non scrivano più che stiamo insieme”. “Adesso canto la tua canzone”, ha aggiunto Ramazzotti intonando ‘Più bella cosa‘ e alla fine è arrivato anche un bacio a stampo. I social? Sono impazziti per loro: “Una scena bellissima”.