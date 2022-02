È iniziato il conto alla rovescia per la quarta stagione di “Stranger Things”. Una delle serie più cult dell’ultimo decennio è pronta a tornare su Netflix. Per vederla tutta, però, toccherà aspettare ben due date. La nuova strategia della piattaforma di streaming è quella di dividere le season in due parti. E così il “primo volume” della quarta stagione uscirà venerdì 27 maggio, mentre il secondo sarà disponibile dal 1° luglio. A leggerla così viene un po’ il mal di testa ma basta segnarsi queste date sui Promemoria dei nostri smartphone per non dimenticarsene.

La terza stagione della serie era uscita su Netflix nel 2019. Tre anni fa, dunque. I creatori, per giustificare questa lunga attesa, hanno deciso di scrivere una lettera agli appassionati: “Ci sono ancora tante storie avvincenti da raccontare legate al mondo di Stranger Things. Nuovi misteri, nuove avventure e nuovi eroi inaspettati. Ma prima ci auguriamo che vogliate rimanere con noi per scoprire come finisce il racconto di una ragazza speciale di nome Undici e dei suoi coraggiosi amici, di un capo della polizia in difficoltà e di una madre inarrestabile, di una cittadina di nome Hawkins e di una dimensione parallela nota come il Sottosopra”.

Per registrare la nuova stagione ci sarebbero voluti ben due anni di riprese con una miriade di effetti visivi e una durata quasi doppia rispetto a quella precedente. Le avventure di Undici, Will e Michael, tuttavia, non termineranno qui. Ci sarà anche una quinta stagione, e Netflix l’ha già ufficializzata. Tuttavia non sappiamo quando la vedremo. Regna il mistero!