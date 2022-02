L’ultima foto tutti insieme risale ormai a un anno fa. Era la festa di Santa Devota, festeggiata il 27 gennaio nel Principato con un rito particolare. C’era Alberto con i gemelli Jacques e Gabriella. E c’era anche lei: Charlene di Monaco. La famiglia reale che, da tradizione, dava fuoco al roseto sotto la barca. Dopo Charlene è andata via e non è più tornata alla Rocca. Divorata da una misteriosa malattia.

Sono passati tanti mesi in cui non è mai arrivata una risposta precisa sulle condizioni di salute di Charlene e sull’origine del suo male. Solo supposizioni. Alberto di Monaco però, di fronte alla richiesta sempre più pressante da parte dei suoi sudditi di ricevere qualche informazione, ha deciso di rilasciare un’intervista a Monaco Matin. Anche stavolta non ha districato il mistero. Però ha ammesso: “La principessa Charlene sta molto meglio”. Poi ha aggiunto: “Spero che torni nel Principato molto presto”. Ancora una volta, però, non si è sbilanciato sulla data del rientro.

Così, tutti ripercorrono le tappe di questa vicenda, Prima un lungo periodo trascorso in Sudafrica, dove la principessa era rimasta per sette mesi. La versione ufficiale? Un’infezione otorinolaringoiatrica: impossibile poter prendere un aereo. Ma l’utilizzo di farmaci per riuscire a dormire le avrebbe (il condizionale è sempre d’obbligo) provocato una dipendenza dai sonniferi. Per questo, dopo una brevissima comparsa a corte nello scorso novembre, è stata poi ricoverata in una clinica svizzera di lusso. Specializzata, appunto, in problemi di dipendenza. Nel frattempo hanno cominciato a circolare nuove indiscrezioni. C’è chi ha parlato di un intervento chirurgico al volto che avrebbe lasciato sul volto della donna pesanti cicatrici, tanto che la principessa non si sarebbe mai più tolta la mascherina. Chi invece ha parlato di un tumore. Tutte congetture via via smentite da Alberto e dalla casa reale.

C’è un altro motivo di cui si parla in maniera ricorrente. Il passato di Alberto. Le sue precedenti relazioni e i figli. Così gli obiettivi hanno inquadrato una persona in particolare: Nicole Coste. E’ l’ex hostess congolese con cui il principe ha avuto un figlio, Alexander, poi riconosciuto. Nei mesi in cui Charlene era ricoverata in Sudafrica, si è fatta di nuovo vedere a Monaco. Ha anche partecipato ad alcuni eventi di gala insieme al figlio. Sono circostanze che hanno scatenato l’ira di Charlene.

L’ex hostess viveva a Londra e nella capitale inglese aveva aperto nel 2013 un atelier di moda. Poi è arrivato il Covid e con l’emergenza pandemia gli affari sono andati a rotoli. Ha dovuto chiudere l’esposizione dove vendeva gli abiti da lei stessa realizzati. A quel punto ha deciso di trasferirsi a vivere a Montecarlo, dove è stata accolta in maniera assolutamente benevola. Lei stessa ha sempre ammesso che i rapporti con il padre di suo figlio sono sempre stati ottimi. Ora però le cose sono cambiate. La presenza di Nicole a due passi dalla Rocca di Monaco potrebbe essere il motivo che continua a tenere Charlene lontano dalla sua dimora e dalla sua famiglia. E, rivela il periodico Gala, Alberto ha deciso di invitare Nicole a tornare a Londra, pur aiutandola. La sua partenza potrebbe essere il preludio al ritorno di una Charlene finalmente tranquillizzata.