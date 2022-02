In tv hanno spiegato qual è il loro più grande desiderio: diventare mamme. No, non due genitori al femminile, perché in Italia non c’è ancora una legge. Ma Eva Grimaldi e Imma Battaglia vogliono percorrere comunque una strada possibile. Così Eva, ospite di Barbara D’Urso, ha raccontato: “Io e Imma ci siamo guardate negli occhi e ci siamo dette perché non diventiamo mamme affidatarie?”. Ha aggiunto, con consapevolezza: “È un percorso così difficile e sottile, bisogna stare attenti. Siamo una coppia di fatto, stiamo insieme da 11 anni”. Poi ha condiviso il video delle sue affermazioni su Instagram, ponendo alla platea del social una domanda: “Che ne dite se io e Imma allargassimo la famiglia?”. La risposta è stata univoca, senza eccezioni: sì, sicuramente sì.

Le due donne sono legate da 12 anni e nel 2019 hanno sancito la loro unione con una cerimonia civile. Innamoratissime. Eva quest’anno ha partecipato al Grande Fratello Vip. E’ entrata nella casa a dicembre ed è uscita dopo un mese. Prima di essere eliminata, Imma le aveva regalato l’ennesima dedica. Come tifosa, come compagna, come innamorata: “Tu non puoi capire quanto ti amo. Chi ti trova, trova un tesoro. Tu mi hai riempito il cuore. Sei la luce, mi riempi di luce. Io ti voglio sposare mille volte ogni giorno”. Poi ha aggiunto: “Eva è stata la luce per me. Eva mi dà il senso della vita”.

Imma è un’attivista leader del movimento Lgbt+ in Italia. Ha avuto anche una parentesi politica, consigliere comunale a Roma nelle liste di Sel. Eva Grimaldi ha debuttato in tv come benzinaia del “Drive In” ma ha anche lavorato con grandi registi come Fellini, alternando sempre una vena comica e super sexy a interpretazioni di spessore.

Qual è la strada che, realisticamente, possono percorrere? L’affido non sostituisce i due genitori biologici e ha una durata temporanea. Proprio per questo motivo può essere richiesto da coppie sposate, conviventi o anche single di qualsiasi identità sessuale. C’è un esempio che arriva proprio dal mondo dello spettacolo. Nel 2006 Simona Ventura, che aveva già due figli dal matrimonio con il calciatore Stefano Bettarini, si occupò della vicenda della piccola Caterina, una bambina data alla luce da una sua parente che per diversi motivi non poteva occuparsi di lei. La piccola le fu affidata inizialmente per due anni, poi rinnovati. Quando Caterina ha compiuto i 4 anni, Simona ha chiesto e ottenuto un affido “sine die”; senza scadenza. Nel 2014 è arrivata l’adozione. La ragazzina ha preso il suo cognome.