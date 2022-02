Dopo l’asportazione di un corpo tumorale benigno alla testa tre anni fa, torna l’angoscia per Francesco Chiofalo. È stato lo stesso influencer a spiegare al settimanale Nuovo che durante dei recenti controlli di routine è emerso dalla risonanza magnetica che c’è una “palla nera” nel condotto nasale che collega la bocca fino alla gola. Una massa che deve essere asportata e analizzata con una biopsia: per questo, ha spiegato il giovane, ora è in attesa di un’operazione per conoscerne la sua vera natura.

“Aspetto che si liberi un letto in rianimazione“, ha detto Francesco Chiofalo, il “Lenticchio” di Temptation Island. “Seguo le terapie antitumorali e faccio tutti i controlli di routine. Questa macchia sei mesi fa non c’era. Potrebbe essere solo una cisti, ma psicologicamente sono distrutto”, ha aggiunto il 32enne. L’intervento si terrà all’ospedale San Camillo di Roma, il centro dove è in cura: lo scenario peggiore, a cui nessuno al momento vuole pensare, è che si tratti di un ritorno del cancro.