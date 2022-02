Sulle note di “Lose Yourself” di Eminem, un brano che incita a mettersi in gioco e a non lasciarsi sfuggire le occasioni che la vita ci offre, Davide Inserra ha trovato – nell’episodio di ieri di Italia’s Got Talent (ogni mercoledì su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand; il martedì in chiaro su TV8) – la spinta giusta per preparare la sua performance dimostrando a pieno la sua grande energia e determinazione. Federica Pellegrini rimane particolarmente colpita dalla performance premiandolo con il Golden Buzzer.

L’appuntamento di ieri del talent prodotto da Fremantle, iri su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 333mila spettatori medi e una share dello 0,8%. Nei sette giorni l’episodio della scorsa settimana ha raggiunto sulla pay 1.177.874 spettatori medi pari a un +17% rispetto all’omologo della stagione precedente (il dato complessivo pay+free nei sette giorni è di 2.018.000 spettatori medi).

Immagini concesse da Sky

