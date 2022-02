“La mia formidabile compagna di viaggio”. Federica Sciarelli ricorda Donatella Raffai. Un lampo, una mezza frase, un rigo appena, in fondo, proprio sui titoli di coda dell’ultima puntata di Chi l’ha visto?. Sciarelli, al timone dello storico programma di Ra3 sulle persone scomparse dal 2004, ha così voluto omaggiare la storica conduttrice degli albori, Donatella Raffai, morta pochi giorni fa, l’8 febbraio 2022. “Donatella Raffai non l’ho mai conosciuta. Per me è sempre stata una formidabile compagna di viaggio. Lei ha fatto grande Chi l’ha visto? e rimarrà per sempre la mia compagna di viaggio”. Raffai aveva iniziato a condurre il programma di Rai3 fin dalla prima puntata nell’oramai lontano 1989. Con lei il giornalista Paolo Guzzanti (padre dei comici Corrado e Caterina ndr). Raffai continuò la conduzione in coppia con l’avvocato Luigi Di Majo fino al 1991, poi riprese in mano il programma in solitaria dal 1993 al 1994, negli anni in cui Sciarelli si affermava come giornalista nel TG3 di Alessandro Curzi.