Nervi tesi a Ore 14, la trasmissione condotta da Milo Infante. Durante la puntata di ieri 16 febbraio, l’argomento di dibattito era quanto accaduto al liceo Righi di Roma, dove una professoressa si sarebbe rivolta ad una studentessa di 16 anni così: “Ma che stai sulla Salaria?” in riferimento al fatto che avesse la pancia scoperta. A parlarne, nello studio di Rai 2, c’erano anche Caterina Collovati e Azzurra Barbuto. “Ma cosa stava facendo questa ragazza? Uno spogliarello?”, ha detto la giornalista 39enne prendendone le difese. “I ragazzi devono capire, Barbuto, che a scuola ci sono dei diritti ma anche dei doveri”, ha replicato Caterina Collovati. “Collovati, innanzitutto non mi interrompere quando parlo, perché tu interrompi tutti”, nuovamente Barbuto.

“No, io interrompo perché non sono d’accordo e copriti, mettiti più consona anche tu“, ha tuonato Collovati facendo letteralmente infuriare Barbuto che ha replicato urlando: “Ti riveli per quello che sei dicendo a me che devo mettermi più consona, tu per essere più consona dovresti chiudere la boccaccia che hai. Che poi consona di cosa? Sono totalmente coperta, dalla testa ai piedi”. “Ma come ti permetti?”, le ha risposto Collovati. Il conduttore ha provato a sedare gli animi: “No, dai Caterina. Ma perché dobbiamo fare questo? State dando un esempio sbagliato. Mi tocca cambiare spazio, che peccato, chiudiamo l’audio. Questo non ci appartiene“. “Non vengo in uno studio televisivo a farmi offendere da persone come Caterina Collovati, che insultano gratuitamente”, ha concluso Azzurra Barbuto.