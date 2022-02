Il doodle di Google di oggi, giovedì 17 febbraio, è dedicato allo scienziato giapponese Michiaki Takahashi, colui che ha sviluppato il primo vaccino contro la varicella. Si tratta di un’illustrazione dell’artista Tatsuro Kiuchi, voluta per celebrare il 94esimo anniversario della nascita del virologo, scomparso nel 2013 a 85 anni.

Nato il 17 febbraio del 1928 a Osaka, Michiaki Takahashi ha dedicato tutta la sua vita alla ricerca, riuscendo a sviluppare per primo il vaccino contro questa malattia infettiva altamente contagiosa che si presenta con piccole pustole pruriginose su varie parti del corpo e nella maggior parte dei casi colpisce i bambini tra i 5 e i 10 anni. Si laureò in medicina all’Università di Osaka e cominciò subito a studiare i virus del morbillo e della poliomielite: nel 1963, grazie a una borsa di studio, approdò al Baylor College negli Stati Uniti.

Fu durante questo periodo che suo figlio sviluppò un grave attacco di varicella: da qui iniziò i suoi studi per formulare un vaccino. Nel 1965 tornò in Giappone e iniziò a coltivare virus della varicella vivi ma indeboliti nei tessuti animali e umani. Dopo soli cinque anni di sviluppo, cominciarono le sperimentazioni cliniche e nel 1974 il vaccino era pronto e nel giro di pochi mesi fu distribuito in 80 Paesi. Ancora oggi i bambini vengono vaccinati contro la varicella e i suoi studi hanno salvato molte vite.