È morta Donatella Raffai, storico volto Rai e prima conduttrice di Chi l’ha Visto?. A dare la notizia il marito, Sergio Maestranzi, un ex regista Rai. Raffai aveva 78 anni ed è mancata dopo una lunga malattia: dal 2000 era lontana dalle scene, per sua scelta. Il successo arrivò per lei nel 1989 proprio con il programma della terza rete Rai, nel quale era affiancata prima da Paolo Guzzanti e poi da Luigi Di Majo. E fu proprio la giornalista e autrice a decidere di raccontare le storie con un taglio incisivo, uno stile chiaro e pulito. Da non dimenticare la conduzione di Telefono Giallo, prima di Chi l’ha Visto?, accanto a Corrado Augias.

“Il nostro è stato un grande e meraviglioso amore, Donatella una donna generosa, riservata, che aveva deciso a un certo punto di allontanarsi dalla tv e di dedicarsi alla vita privata, sono state dette date cose, ma è tutto molto semplice”, le parole del marito riportate da Leggo. I funerali annuncia si svolgeranno domani a Roma alle ore 12,30 nella chiesa parrocchiale di via Flaminia vecchia (al civico 732)