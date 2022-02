In un match così, puoi permetterti di “sbagliare” la telecronaca? Champions League, Psg vs Real Madrid. Mediaset trasmette la partita ma qualcosa non quadra: la telecronaca di Riccardo Trevisani arriva prima delle immagini. Peccato, perché era pure una buona telecronaca. Solo che, a causa di un errore tecnico, le parole del cronista anticipavano le azioni e questo per tutta la durata del match. I messaggi sui social? Tantissimi: “Trevisani sta già commentando il ritorno”, “Quando ti gasi per un’azione, ma poi ti ricordi che Trevisani ti avrebbe già detto se fosse successo qualcosa”, “Mbappè a centrocampo. Trevisani:’Calcio d’angolo'”, “Da me Trevisani ha già detto quant’è finita”, “AUDIO. Trevisani: ‘Messi tira e para Courtois!’. VIDEO: Messi sta finendo di sistemare il pallone”. Insomma, non proprio una serata riuscita dalle parti del Biscione.