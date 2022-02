Probabilmente non se lo aspettavano così il loro primo San Valentino insieme. Parliamo di Andrea Nicole e Ciprian Aftim, la coppia che si è conosciuta quest’anno nello studio di Uomini e Donne. Come riportato da Fanpage, i due hanno trascorso insieme la giornata degli innamorati a Parigi. Alla vigilia del 14 febbraio, la coppia è uscita a cena nel centro della Capitale e si è ritrovata travolta dalla protesta denominata ‘Convoglio della libertà’. Tra i manifestanti, esponenti no vax, gilet gialli e oppositori del premier Macron.

“Tremo ancora al pensiero che noi eravamo lì, sequestrati dalla gendarmeria, a cercare un riparo dalle loro spinte e gas lacrimogeni. Senza conoscerne il motivo”, ha scritto l’ex tronista (la prima a sedere sul trono al termine di un percorso di transizione). La coppia ha vissuto attimi di paura. Fortunatamente non sono stati feriti e sono poi riusciti a ripararsi.