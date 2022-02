Il successo del Festival di Sanremo 2022 è inarrestabile. Dopo il boom di ascolti (una media di 11.270.000 telespettatori pari al 58% di share), ora sono le canzoni, le vere protagoniste, a continuare a superare traguardi. Intanto i vincitori Mahmood e Blanco hanno già conquistato il disco di platino con Brividi. Disco d’oro invece per Ovunque Sarai di Irama e Ciao Ciao de La Rappresentante di Lista. Come riportato dalla FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), nella settimana dal 4 al 10 febbraio, l’album più venduto è Taxi Driver di Rkomi, a seguire Blu Celeste di Blanco e al terzo posto la compilation Sanremo 2022. I singoli? Nelle prime 10 posizioni troviamo 10 brani sanremesi. In ordine: Brividi (Mahmood e Blanco), Ovunque Sarai (Irama), Ciao Ciao (La Rappresentate di Lista), O forse sei tu (Elisa), Farfalle (Sangiovanni), Dove si balla (Dargen D’Amico), Insuperabile (Rkomi), Apri tutte le porte (Gianni Morandi), Chimica (Ditonellapiaga e Rettore) e Domenica (Achille Lauro).

Come riportato dal sito All Music Italia, solo nella settimana del Festival sono stati quasi 1 miliardo 200.000 gli stream delle 25 canzoni in gara a Sanremo, ben il 21% in più rispetto al 2021. “Sanremo, il Festival dei record grazie al digitale” è invece la didascalia che accompagna il post pubblicato dalla FIMI su Instagram l’11 febbraio scorso. 28.1 milioni gli ascolti streaming dei brani nelle prime tre serate della 72esima edizione della kermesse musicale (erano stati 11.9 nel 2021). 51.2 milioni invece gli ascoltatori streaming degli artisti in gara post Festival, mentre 31.2 nel pre Festival.

E su Spotify? L’ultimo aggiornamento settimanale vede al primo posto Brividi. Seguono, in ordine: Ovunque Sarai, Ciao ciao, Insuperabile, Farfalle, O forse sei tu, Dove si balla, Virale, Chimica e Ti amo ma non lo so dire. Un successo straordinario che conferma, ancora una volta, la lungimiranza e la capacità di Amadeus di saper intercettare i gusti del pubblico, coinvolgendo sempre di più le nuove generazioni.