Domani 16 febbraio debutta su Canale 5 ‘Michelle Impossibile’, lo show con Michelle Hunziker “il programma che sogno di regalarvi da una vita”, ha scritto la conduttrice su Instagram. Alla vigilia, l’ormai ex moglie di Tomaso Trussardi si è raccontata in una lunga intervista al Corriere. “A me la fama è caduta addosso, non l’ho cercata. La popolarità è stata una conseguenza, non era il mio obiettivo. Ho voluto fare ciò che mi appassiona e mi rende felice, ho rinunciato a tanto per raggiungere certi traguardi, spesso bisogna anche essere disposti a fare cose che non ci piacciono”, ha esordito.

Poi ha raccontato: “Con il mio show cercherò di portare me stessa su questo palco, non è un format, deve essere il più personale possibile, come se invitassi gli spettatori a casa mia: guardate vi racconto le storie, divertenti ed emozionanti, che mi sono successe. Abbiamo tutti una vita da raccontare, la mia è questa, è particolare”. Ci saranno diversi ospiti: da Ilary Blasi a Maria De Filippi, ma anche J-Ax, Silvia Toffanin e soprattutto Eros Ramazzotti, con cui è stata sposata dal 1998 al 2009: “Ho voluto tutti i miei amici, persone a cui voglio bene. Non mi serve l’ospitone che viene a fare la sua parte e se ne va. Credo sia bello far vedere al pubblico cosa c’è di autentico nelle persone che hanno lavorato con me, mostrare un rapporto sincero. Verranno le persone che sono parte fondamentale della mia vita”.