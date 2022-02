L’annuncio su Instagram, lo scorso maggio, aveva lasciato i suoi 12 milioni di follower senza parole, perché la super modella non aveva lasciato trapelare alcun dettaglio sulla sua gravidanza. Oggi Naomi Campbell è in copertina su Vogue Uk con la sua ‘baby girl’: “Sono fortunata che la mia piccola ami viaggiare come me, senza lamentarsi di decollare o atterrare. È brava, dorme molto bene, non piange quasi mai e mi hanno detto che è molto vigile per la sua età. Ha appena iniziato a salutare, il che è divertente. Ride molto. Quasi parla. Penso che potrebbe camminare prima di gattonare”. Orgoglio di mamma. Poi precisa: “Non è stata adottata, è mia figlia“. E aggiunge: “Posso contare su una mano il numero di persone che sapevano che stavo avendo lei. Ma lei è la più grande benedizione che potessi mai immaginare. È la cosa migliore che abbia mai fatto”. La top model ha 51 anni e non esclude, dice, che possano arrivare altri figli.

