“Il carcinoma è tornato più forte e cattivo delle prime due volte”. Non ci ha girato troppo intorno Angela Artosin, l’ex tronista di Uomini e Donne che ieri 14 febbraio ha raccontato su Instagram di dover affrontare nuovamente la battaglia contro il tumore. “Mi dovrò sottoporre a vari interventi e lo farò sola. Spero capiate perché sono scomparsa ma la vita mi sta massacrando di sfighe – ha spiegato Artosin -. Scrivo a voi e piango, essere forti stavolta è dura“. Infine ha concluso: “Grazie a tutti per i messaggi, davvero non ho le forze per rispondere ma vi ho nel cuore”.

Fino al 23 luglio scorso, Angela – anche ex schedina di Quelli che il calcio – pubblicava assiduamente contenuti sui social. Poi, il silenzio. L’unica eccezione era stata una foto in occasione del compleanno di uno dei due figli. Poi, ieri, uno scatto con entrambi i bimbi – Ismaele e Sante – e la didascalia che recita: “La mia unica ragione di vita vi amo. Mamma”.

Angela Artosin, 40 anni, ha partecipato al programma di Maria De Filippi nel 2007 insieme a Serena Enardu, la quale le ha scritto un messaggio: “Tieni duro, combatti e non mollare. Tvb”. Nel 2011 Artosin si è sposata con Simone Ferroli, dal quale ha avuto i due figli di 6 e 3 anni. Proprio durante la gravidanza del primo figlio, Angela ha scoperto di avere un carcinoma, che l’ha costretta a numerosi interventi chirurgici. Adesso, la ricaduta. Qualcuno ipotizza tra l’altro che con il marito le cose non vadano più per il verso giusto. Di certo accanto a lei ci sono i fan che, nonostante si sia definitivamente allontanata dal piccolo schermo, continuano a dimostrarle calore e affetto, incoraggiandola per questa nuova difficile battaglia che dovrà affrontare.