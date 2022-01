Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si separano. Dopo le insistenti voci degli ultimi giorni, ora la conferma è arrivata dai diretti interessati. All’Ansa hanno infatti dichiarato: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”.

La coppia si è conosciuta nel 2011, poi le nozze nel 2014 e la nascita delle due bimbe: Sole (2013) e Celeste (2015). In seguito la crisi, quel taglio di capelli di lei che secondo molti era un indizio della separazione e adesso la conferma ufficiale. Finisce così la favola d’amore di una delle coppie più belle dello star system italiano: per la conduttrice svizzera e l’imprenditore figlio di Nicola Trussardi, fondatore dell’omonima casa di moda, si apre dunque un nuovo capitolo della vita, ma non più insieme.