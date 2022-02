Sempre difficile il rapporto tra il movimento no vax e gli esercenti che si trovano a lavorare nei pressi delle loro manifestazioni. Durante la manifestazione dei no vax convocata per oggi a Roma in piazza Venezia, con circa un centinaio di persone accorse da tutt’Italia, il generale Antonio Pappalardo leader dei “gilet arancioni” e star del movimento no green pass ha creato scompiglio quando con un gruppo di sostenitori è entrato nel Bar Brasile in piazza Venezia senza mascherina e senza green pass. Ha dovuto mettersela e ha consumato il caffè all’esterno. Loredana, dipendente del bar, ha commentato così: “È da stamattina che vengono qui e ci insultano dicendo che dobbiamo morire di stenti perché siamo vaccinati, ma se ci controllano la multa la paghiamo noi”.