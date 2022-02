Piccolo momento di “tensione” a Il Cantante Mascherato, la terza edizione del programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1. Sul palco della prima puntata sale Orietta Berti con La Lumaca. Il duetto canoro si esibisce sulle note di Mille, il successo estivo della cantante con Achille Lauro e Fedez e subito dopo iniziano le ipotesi degli “investigatori”, Caterina Balivo, Arisa, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, mentre Berti lascia il palco. Dopo qualche ipotesi ma poche certezze, Facchinetti prende la parola e commenta: “Sarebbe stato bello tenere Orietta sul palco per chiedere a lei cosa si nasconde dentro Orietta Berti…cosa molto interessante”.

La frase, però, non sembra piacere al pubblico che resta in silenzio. “Nooo”, commenta subito Milly Carlucci cercando di stemperare la tensione, mentre Facchinetti si gira verso il pubblico, chiedendo un applauso. A quel punto è Caterina Balivo che interviene: “Io non l’ho capita”. “Fa ridere”, ribatte ancora Facchinetti. Mentre la presentatrice insiste: “Io non l’ho capita…”. “È brutta”, le risponde a bassa voce Arisa, mentre Facchinetti continua il suo discorso tornando a parlare della maschera Lumaca. La telecamera si sposta e riprende, ancora, Balivo che, con con un viso interrogativo dice: “Non ho capito”. Quindi il programma continua con le ipotesi per indovinare chi si cela dietro alla maschera della Lumaca.