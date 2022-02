Continua la rivalità (scherzosa) tra i Cugini di Campagna e i Maneskin. Il gruppo di Anima mia sul palco de Il Cantante Mascherato, il programma di Milly Carlucci arrivato alla terza edizione, hanno portato in coppia con La Volpe la cover di Zitti e buoni. Prima di intonare il duetto con la maschera, però, la band si è anche esibita in un piccolo brano che “univa” la loro “Anima Mia” con “Torna a casa” della band reduce dal successo di Sanremo 2021 e dell’Eurovision Song Contest 2021.

Al termine dell’esibizione i gemelli Silvano e Ivano Michetti, che hanno spento 75 candeline, hanno ironizzato: “Diciamo che uno di noi ha l’età di tutti e quattro i Maneskin”.

La nuova “provocazione” lanciata da I Cugini di Campagna, che da tempo ormai hanno lanciato il paragone con i Maneskin, partito dai look, non è piaciuta al pubblico. Via social in molti hanno fatto notare che la polemica, se così si può definire, è ormai vecchia. “Piena di questo teatrino dei cugini di campagna contro i maneskin”, ha scritto un’utente sui social. “Ma i cugini di campagna sono diventati la cover band dei Maneskin?”, ha ironizzato invece un altro account.