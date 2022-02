Piccola disavventura per Elettra Lamborghini. La cantante ha ricevuto una serie di multe dal comune di Buccinasco, in provincia di Milano e ha commentato quanto accaduto sui social. “Ragazzi è una settimana che dal comune di Buccinasco mi arrivano multe. Non so nemmeno dove c**** sta Buccinasco – si è sfogata l’influencer – L’8 febbraio non so neanche cosa stessi facendo”.

Poi Lamborghini ha continuato “vietando” al comune di farle le multe: “Ma non hai altro da fare che mandarmi i multoni? – ha detto ancora – Io non sono mai venuta lì, non ti permettere mai più, quel giorno ero a casa mia”. Quindi la rampolla della casa automobilistica ha proseguito: “Ora fanno anche i birichini, non è che ti fanno le multe e lasciano l’avviso, te le fanno arrivare a casa quindi non so manco cos’è successo, magari non ero manco io”. La cantante ha quindi sottolineato che, secondo lei, le multe “vanno fatto al momento” e ha detto, con un po’ di ironia, che, controllando l’archivio di Instagram ha confermato che “non ero neanche lì”.

Immediata la risposta del sindaco del comune milanese, Rino Pruiti che su Instagram ha colto la palla al balzo per invitare l’influencer a Buccinasco: “Visto che non conosci il nostro Comune, ti invito a venirci a trovare per visitare la nostra bella città e per verificare queste multe!”.