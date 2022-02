“Ancora non ci credo”, ha detto Mahmood durante la conferenza di stamattina 6 febbraio commentando la vittoria al Festival di Sanremo 2022 insieme a Blanco con ‘Brividi’. Ma come hanno festeggiato? Lo hanno rivelato loro stessi con un post pubblicato su Instagram: “Ma veramente?”, recita la didascalia a corredo di due scatti: il primo subito dopo la vittoria al Festival, sul palco dell’Ariston. Il secondo invece finalmente a cena, con due piatti di spaghetti in mano. Poi ‘lo show’ al ristorante: in piedi sul tavolo con Mahmood che indossa gli occhiali da sole e brinda insieme al suo compagno di viaggio. Intorno a loro, le persone più care: i genitori e tutto lo staff che li ha accompagnati in questa settimana, conclusasi nel migliore dei modi.

