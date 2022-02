Sono 41.247 i nuovi contagi da Covid individuati in Italia oggi lunedì 7 febbraio: così pochi positivi in un giorno non si registravano dallo scorso 27 dicembre. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati appena 393.663 tamponi molecolari e antigenici: domenica erano stati 686.544, sette giorni fa erano 478.314. Il tasso di positività però è al 10,47%, in calo rispetto a domenica (quando era all’11,2%). Segno che il calo dei nuovi casi non è dovuto al calo dei tamponi (semmai il contrario): lunedì scorso i positivi furono oltre 57mila, con un’incidenza al 12,1%. Tornano sotto i due milioni gli italiani attualmente positivi al Covid: sono 1.990.701, un dato che non si registrava dal 9 gennaio, quando erano 1.943.979. Il record dall’inizio della pandemia è stato raggiunto il 23 gennaio scorso, con 2.734.906 italiani positivi.

Il bollettino del ministero della Salute comunica invece altri 326 morti, mentre domenica erano stati 229. Il numero dei decessi continua quindi a rimanere alto (sono stati 2.622 nella settimana appena conclusa), ma rispetto a sette giorni fa si nota un leggero miglioramento. Lunedì scorso, infatti, i morti furono 349 in 24 ore.

Sono invece 1.423 i pazienti in terapia intensiva, 8 meno in un giorno nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 70. Anche in questo caso, un numero così basso non si vedeva da fine dicembre, quindi è un inedito nel 2022. Lunedì scorso erano ancora 112 in 24 ore i nuovi ingressi di pazienti Covid nei reparti di rianimazione. Rispetto a sette giorni fa, quindi, si registra un decremento del 37,5%.

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari salgono invece a 18.675, ovvero 177 in più rispetto a domenica: il numero dei pazienti positivi che si trovano in area medica torna quindi a salire, come spesso accade a inizio settimana. Questo dato quindi non deve far pensare a un’inversione di tendenza. Sempre guardando a lunedì scorso, infatti, si nota come i ricoveri salivano di un +296 in 24 ore. Eppure, al termine della scorsa settimana i ricoverati totali sono scesi di 1.119 unità.

Dall’inizio della pandemia sono 11.663.338 gli italiani contagiati dal Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.990.701, in calo di 82.547 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 149.097. I dimessi e i guariti sono invece 9.523.540, con un incremento di 123.823 rispetto a ieri.