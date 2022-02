Durante la serata delle cover di ieri 4 febbraio, La Rappresentante di Lista ha cantato Be My Baby delle Ronettes. Insieme a loro anche Ginevra, Margherita Vicario e Cosmo. Quest’ultimo, al termine dell’esibizione, ha lanciato un forte messaggio dicendo a gran voce: “Stop greenwashing“, ovvero stop alle operazioni costruite per far sembrare ‘green’ quello che invece ‘green’ non è. In italiano potrebbe essere tradotto con ‘Ambientalismo di facciata’. Il gesto del cantante non è passato inosservato ed è stato ripubblicato anche da diverse pagine ambientaliste sui social. Inevitabile pensare che tra gli sponsor del Festival c’è Eni.

Cosmo, pseudonimo di Marco Jacopo Bianchi è un cantautore, DJ e produttore discografico classe 1982. Ex professore di storia di Ivrea, è uno dei nomi di spicco della nuova musica italiana. È il frontman del gruppo musicale ‘Drink to Me’, formatosi nel 2002 a Torino, ma dal 2012 canta anche come solista. Il suo primo progetto discografico risale al 2013 si intitola ‘Disordine’. Nel 2016 esce ‘L’Ultima Festa‘, il singolo certificato disco d’oro che lo fa conoscere al grande pubblico e dà il titolo al suo secondo disco che amplifica il percorso artistico intrapreso con ‘Disordine’e fa emergere Cosmo come uno dei nomi più interessanti del panorama musicale nazionale. L’album riscuote un grande successo di critica, eletto Miglior Album Italiano dell’anno da Rolling Stone, e di pubblico, certificato disco di platino.

Il 2018 è l’anno della consacrazione definitiva, a gennaio esce ‘Cosmotronic’: un progetto ambizioso, costituito da un doppio album, certificato disco d’oro, che gioca sulle due anime artistiche del dj e producer, ovvero la canzone d’autore e la musica da club, finalmente fusi in uno stile unico e originale, da cui vengono estratti i singoli ‘Turbo’, ‘Quando ho incontrato te’ (disco d’oro), ‘L’Amore’ e ‘Sei la mia città’ (disco di platino), cui seguiranno anche concerti dal vivo.

Il 21 maggio 2021 Cosmo pubblica il nuovo disco ‘La terza estate dell’amore’, evocante le rivoluzionarie vibrazioni delle Summer of love del passato – sentimenti collettivi e viscerali, reazioni generazionali tutte da ballare. Il progetto discografico è stato anticipato da un annuncio unico nel suo genere, che ha visto la musica di Cosmo manifestarsi a sorpresa in parchi cittadini, case abbandonate e luoghi di aggregazione culturale messi a dura prova durante la pandemia: live club piccoli e attivi sul territorio come MONK e Le Mura a Roma, vere e proprie istituzioni come Circolo Magnolia a Milano, centri sociali come l’eXSnia, lo spazio culturale occupato Tempio Del Futuro Perduto, fino ad arrivare al Forum di Assago.

I singoli ad oggi estratti dal disco sono ‘La musica illegale’ e ‘Vele al vento’, primi tasselli del grande manifesto programmatico, artistico e politico di Cosmo. Il 23 Novembre 2021 Cosmo è salito sul palco dell’Alcatraz di Milano per il live show Blitz, il primo live in Italia post pandemia con posti in piedi e senza distanziamento per vivere la musica come andrebbe vissuta, ballando. Dopo più di 18 mesi di stop i fan di Cosmo sono stati i primi a poter ricominciare a vivere la vera dimensione della musica dal vivo, tramite accesso consentito con il green pass. Il 15, 16 e 18 aprile 2022, all’Arena Parco Nord di Bologna, avrà luogo ‘La prima festa dell’Amore’. Su Spotify l’artista conta 786.527 ascoltatori mensili. I suoi brani più ascoltati sulla piattaforma sono ‘L’ultima festa’ (quasi 12milioni di streams) e ‘Sei la mia città’ (17.6milioni).