Dopo la caduta del cameramen durante l’esibizione di Cesare Cremonini, letteralmente “volato” a terra mentre riprendeva il cantante, anche ieri sera c’è stato un altro piccolo incidente in diretta al Teatro Ariston. Ma questa volta da casa non se n’è accorto nessuno. A rivelarlo è stata Rosanna Cacio, una delle inviate de La Vita in Diretta, che nel corso di una pausa pubblicitaria ha realizzato una breve diretta Instagram con il blogger Davide Maggio. Ma cos’è accaduto? Subito dopo l’esibizione di Irama e Gianluca Grignani, scesi in platea durante il loro duetto facendo alzare tutto il pubblico e creando agitazione in sala, c’è stato qualche attimo di panico.

L’obiettivo di un fotografo è infatti caduto dalla galleria colpendo una signora che si trovava in platea per assistere alla serata delle cover. La donna «è stata trasportata al Pronto Soccorso per essere medicata», ha aggiunto la Cacio. «Da casa non si è percepito nulla ma in teatro sono stati attimi concitati. Si è riusciti tuttavia a contenere i danni, portando subito all’ospedale la donna colpita», ha rivelato il blogger di tv. Per fortuna dunque niente di grave.