“Vanessa Incontrada e il compagno Rossano Laurini si sono lasciati dopo 15 anni”. A lanciare il gossip è il settimanale Diva e Donna, che rivela l’indiscrezione secondo cui la coppia sarebbe in crisi da tempo e l’amore sarebbe arrivato ormai al capolinea. La notizia non è stata commentata né smentita dai diretti interessati ma, sempre secondo il settimanale, sui loro profili social si troverebbero conferme: nessuna foto insieme, si limitano a condividere ognuno singolarmente qualche scatto del figlio Isal, avuto 13 anni fa. Non solo, c’è chi fa notare come Vanessa Incontrada si lasci andare spesso a commenti malinconici nei suoi post: “Risparmia i tuoi sentimenti per qualcuno a cui importi“, si legge nell’ultimo.

Secondo quanto ricostruito da Diva e Donna, Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, legati dall’amore e da un figlio, ma mai dal matrimonio, sarebbero in crisi da un paio d’anni: nel dettaglio, pare che la coppia avesse cominciato a vacillare nel corso del primo lockdown, cos come tante altre coppie che hanno risentito della convivenza forzata imposta dall’emergenza pandemica. Poi, avrebbero provato a rimettere insieme i pezzi, ma senza successo.