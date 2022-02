La Repubblica lancia la ‘bomba’: “Marco Mengoni è pronto a sbarcare al Festival di Sanremo. L’organizzazione starebbe definendo gli ultimi dettagli per la partecipazione del cantautore come super ospite, nella serata finale di sabato”. La voce serpeggia già da settimane e lo scatto pubblicato dallo stesso cantante oggi 3 febbraio fa ben sperare i fan. Si tratta di due selfie nella stessa identica posizione e con la stessa espressione. A cambiare è lo sfondo: nella seconda foto, poggiato sullo scaffale, c’è il trofeo d’oro che Mengoni aveva conquistato nel 2013 quando vinse il Festival con L’Essenziale. Che sia un messaggio in codice?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Mengoni (@mengonimarcoofficial)