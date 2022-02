Amadeus: voto 6 – Si avvicina la finalissima e le sue giacche si fanno sempre più hard. Stasera è cangiante sui toni metallizzati, con la trama geometrica in risalto e revers a contrasto in nero.

Noemi: voto 9 – Questa sera ha alzato il contrasto, il rosa cipria che ha pennellato i suoi precedenti due abiti si è trasformato in un bel fucsia e il risultato è straordinario. Magia? No, armocromia. Anche lo scollo all’americana che lascia la schiena nuda la valorizza al massimo. Drappeggio sul punto vita e strascico, sexy ed energico proprio come la canzone che ha interpretato. Ai piedi, un sandalo alto con nodini intrecciati a mano in pelle laminata argento di Santoni. Si inizia alla grande!

Giovanni Truppi: voto 3 – Evidentemente deve aver preso uno stock di canotte in ogni colore. Quella di stasera è rossa. No comment.

Maria Chiara Giannetta: voto 9 – Il primo look della selezione Armani Privé che sfoggerà stasera è fresco e sbarazzino proprio come lei, ma non per questo meno elegante. È un minidress di tulle nero con gonna a ruota, tutto tempestato di cristalli bianchi e neri. A completare il tutto un “semplice” collier di diamanti.

Beppe Vessicchio: menzione d’onore – Non è Sanremo senza di lui. Dopo un’assenza forzata causa Covid, eccolo finalmente sul palco dell’Ariston. I suoi inconfondibili baffoni, la chioma folta, gli occhialoni: è proprio lui. Si siede al pianoforte, smoking nero con panciotto ocra a fantasia. Papillon verde e un filo di emozione per gli applausi del pubblico.

Sangiovanni e Fiorella Mannoia: voto 6 – Evidentemente questa cosa dei punti bonus per il Fantasanremo è sfuggita davvero di mano. E così ecco che gli artisti iniziano a prendersi 5 punti (pardon, “baudi”) bonus con il look monocromo. Nel dettaglio, total withe per il giovane cantante e total black con giacca dai risvolti in pizzo e paillettes per lei.

Emma e Francesca Michielin: voto 7 – Già che hanno cantato “Baby one more time” di Britney Spears a Sanremo, hanno vinto tutto. Ma i loro outfit non sono decisamente nel mood Britney, anzi. Tailleur pantalone in velluto verde bottiglia tempestato di Swarovsky per Emma, con sotto camicia bianca volutamente sbottonata per lasciare a vista il body nero. Sexy ma un po’ too much. Longuette e top a triangolo color avorio con fantasia optical ton sur ton a quadri per la Michielin. Scendono la scala mano nella mano, sono affiatate e la sintonia si sente tutta durante l’esibizione.

Jovanotti e Gianni Morandi: voto 8 – Tuxedo coordinato, giacca bianco panna e pantalone nero, così come il papillon. Sembrano un po’ due camerieri appena sbarcati dalla Costa Toscana, ma sono qui, insieme, sul palco dell’Ariston, e cantano insieme un medley con le loro canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e quasi non ci si crede. Immensi.

Elisa: voto 8 – Il bianco è il colore simbolo di questo suo Sanremo. Il guardaroba che Pierpaolo Piccioli, il direttore creativo di Valentino, ha creato per lei, per queste serate, è semplicemente magico e perfettamente calzante con lo spirito libero e l’animo lirico di Elisa. Stasera giacca dal taglio maschile e gonna svasata avorio. Piedi scalzi e trucco ad effetto.

Matteo Romano e Malika Ayane: voto 9 – Gli sguardi d’intesa e complicità che si sono scambiati durante tutta l’esibizione sono stati qualcosa di commovente. I look di Giorgio Armani, abito lungo in velluto nero per lei e completo grigio perla con camicia in seta cangiante per lui, semplicemente impeccabili. Bellissimi e bravissimi. Chapeau!

Gianluca Grignani e Irama: voto 2 – Incommentabili, ma va bene così.

Ditonellapiaga e Rettore: voto 8 – Decisamente il loro miglior look finora.

Iva Zanicchi: voto 7 – È la matrona dell’Ariston. Per il suo tributo a Milva ha sfoggiato un tubino nero in taffetà con maniche in seta a pipistrello e pioggia di cristalli neri e argento sul petto e sui polsini.

La Rappresentante di Lista: voto 7 – Look lunare direttamente dagli ’80. Minidress e cuissardes argentati per lei, chiodo in pelle nera e shorts neri per lui. Anche questa sera tutto opera di Moschino.

Massimo Ranieri e Nek: voto 7 – Completo blu di Versace con camicia bianca alla coreana per il primo, smoking con giacca color ottanio e revers a lancia di Giorgio Armani per il secondo.

Orietta Berti: fuori gara – Quello di stasera è sicuramente il suo miglior look sfoggiato finora. E anche quello più toccante, perché nasconde una storia che forse non tutti conoscono. È lo stesso che indossò nel 1969, quando si esibì al Festival con la canzone “Quando l’amore diventa poesia“. Un paio di anni fa lei stessa raccontò: “Erano abiti di alta classe, andavo nelle sartorie: li provavo e me ne innamoravo. Poi scrivevano: ‘La Berti con un vestito che si è fatta fare dalla sarta del paese'”. Non solo, all’epoca fu pure paragonata a delle strisce pedonali, perché con la televisione in bianco e nero non si coglieva il colore giallo. Sono passati quasi sessant’anni, lei è ancora a Sanremo, i suoi outfit fanno ancora parlare ma nel frattempo lei è diventata la “Queen”.

Michele Bravi: voto 9 – Anche per lui quello di stasera è sicuramente il look più riuscito. Un completo sartoriale verde bottiglia che porta la firma di Pierpaolo Piccioli per Valentino. Sotto semplicemente una maglia nude con paillettes. Eleganza allo stato puro, così come puro è stato l’omaggio ai nonni che il giovane cantante ha voluto fare al termine della sua esibizione.

Mahmood e Blanco: voto 9 – Vabbè ragazzi, qui si vola altissimi. Niente mantello stasera, ma un completo celeste, “blu celeste”, per Blanchito Bebe. Completo viola melanzana con shorts, guêpière e gambaletto in trasparenza per Mahmood.

Rkomi: voto 2 – Mandate a letto i bambini! È passata la mezzanotte, quindi tutto è lecito (più o meno) ma la pancetta in bella vista anche no. È troppo. Anche perché è fine a se stessa, o meglio, alla conquista di punti per il Fantasanremo. E poi l’ha già fatto Achille Lauro (con tutt’altro stile). No, Rkomi mezzo nudo non ce lo meritavamo.