“Mammut ‘a mammt, ‘a mammt!!“. La giornalista sbaglia il suo nome e Mahmood va su tutte le furie durante l’intervista. È diventato virale sui social questo video che immortala l’incredibile gaffe di una cronista al Festival di Sanremo e l’ancor più esilarante reazione del cantante, con il collega Blanco che scoppia a ridere. Ma non è la sola “chicca” che i due giovani artisti hanno regalato al pubblico dei social in queste ore: evidentemente stremati dalle continue interviste con domande spesso assurde o ripetitive, i due non si trattengono più. Nel secondo filmato li si vede quindi rispondere svogliatamente, con smorfie eloquenti circa la loro insofferenza: il risultato è una compilation tutta da ridere. Affiatatissimi, in perfetta sintonia sopra e fuori dal palco, Mahmood e Blanco sono i protagonisti indiscussi di questo 72esimo Festival di Sanremo, già favoriti per il podio.

