Forse il FantaSanremo (ci) sta sfuggendo di mano. Difficile seguire tutti i gesti che i cantanti fanno sul palco del Teatro Ariston ma qualcuno è davvero plateale. Come nel caso di Dargen D’Amico che, durante la serata di oggi 3 febbraio, ha addirittura cambiato le parole della propria canzone ‘Dove si Balla’. Il cantante ha detto “Ciao Zia Mara” invece di “Ciao Zio Pino”. Saranno contenti gli scommettitori che lo hanno inserito nella propria squadra, che in questo modo hanno guadagnato punti. Gli occhiali però non li ha tolti e questo è un Malus: -5 punti. Avrà compensato con il clamoroso gesto durante l’esibizione? Ma soprattutto: si possono modificare le parole del brano sanremese? Sì. “Sono permessi adattamenti marginali alle canzoni in gara che in ogni caso non ne dovranno alterare il senso complessivo”.