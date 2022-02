Francesca Michielin ha diretto l’orchestra di Sanremo per Emma. Amiche, sempre. La canzone, Ogni volta è così, è scivolata via con meraviglia. A fine esibizione, Amadeus ha consegnato i tipici fiori di Sanremo sia ad Emma che a Francesca. Lei però li ha subito dati al primo violino. La scena ha ricordato molto quella dello scorso anno, quando Michielin era in gara con Fedez e proprio al rapper consegnò il mazzo datole da Amadeus. “Francesca Michielin finché non date i bouquet a tutti e tutte I VOSTRI FIORI DEL CAZ*O NON LI ACCETTA“, “UNA REGINA CHE SFAN*ULA TUTTI E REGALA I FIORI AL PRIMO VIOLINO. 90 MINUTI DI APPLAUSI PER FRANCESCA MICHIELIN“, alcuni commenti social. Anche Hu ha chiesto ad Amadeus che venissero portati dei fiori per Highsnob. E il conduttore è “volato” a prenderli.



Francesca Michielin consegna al primo violino dell’orchestra i fiori di Sanremo donatele da Amadeus. Stiamo amando fortissimo.#Sanremo2022 pic.twitter.com/uHbytNS73p — @isentinellidimilano (@isentinelli) February 2, 2022