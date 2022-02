È finalmente iniziato il Festival di Sanremo 2022; la prima puntata, andata in onda ieri 1 febbraio, ha registrato un vero e proprio boom di ascolti. Insieme ad Amadeus, oltre ad Ornella Muti e al mattatore Rosario Fiorello, anche il pubblico in sala. Questa la novità di quest’anno: le persone sono tornate ad assistere dal vivo alla kermesse musicale che si tiene al Teatro Ariston. Ma come si fa per comprare i biglietti? Quest’anno sono stati messi in vendita circa 1900 abbonamenti per la platea e per la galleria, che sono andati tutti esauriti.

Fino alle ore 14 del 14 gennaio scorso è stato possibile acquistare gli abbonamenti. Per i biglietti singoli, invece, la situazione è differente. Il costo? Gli abbonamenti: 672 euro per quello in galleria e 1290 euro per quello in platea. Per un posto in platea durante le prime quattro serate – riporta Dagospia – servono 180 euro, 100 invece per la galleria. La finale? 660 euro in platea e 320 in galleria. Causa Covid non è stato possibile ritirare di persona i biglietti, che sono stati invece inviati ai fortunati via mail 48-72 ore prima dell’evento. Va da sé che il pubblico in sala debba essere in possesso, oltre al biglietto e al documento d’identità, anche del Green Pass rafforzato e ognuno dovrà indossare la mascherina FFP2 per tutta la durata dell’evento.