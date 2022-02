“Bombardare il quartiere generale è sbagliato. Ritengo che la presidenza della regione sia un elemento trainante di questa amministrazione, se dobbiamo dare le pagelle in giro non credo che molti possano superare il voto della presidenza”. Risponde così a distanza il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, sulle polemiche con la Lega a livello nazione e regionale dopo l’elezione al Quirinale. “Se qualcuno vuole mettere in discussione il lavoro di altri, sono pronto ad ascoltare le ragioni. Federazione di centrodestra? Forza Italia già quando fu proposta la prima volta aveva al suo interno anime diverse. I rapporti tra Fratelli d’Italia e Lega non sono problemi che ci riguardano, guardo con grande attenzione, anche se spiace che alcuni del centrodestra prendano strade diverse. Certo, Fratelli d’Italia è all’opposizione di tutto a differenza della Lega“.