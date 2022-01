Amadeus come di consueto durante l’edizione delle 20 del Tg1 ha svelato la divisione dei 25 Big nella prima serata dell’1 febbraio e nella seconda del 2 febbraio. Sono dodici gli artisti che si esibiranno sul palco del Teatro Ariston all’esordio e sono (non in ordine di apparizione): Gianni Morandi (“Apri tutte le porte”), Noemi (“Ti amo non lo so dire”), La Rappresentante di Lista (“Ciao Ciao”), Yuman (“Ora e qui”), Giusy Ferreri (“Miele”), Dargen D’Amico (“Dove si balla”), Achille Lauro feat. Gospel Choir (“Domenica”), Rkomi (“Insuperabile”), Mahmood & Blanco (“Brividi”), Michele Bravi (“Inverno dei fiori”), Ana Mena (“Duecentomila ore”) e Massimo Ranieri (“Lettera di là dal mare”).

Per la seconda serata del 2 febbraio si esibiranno, anche qui non in ordine di apparizione: Elisa (“O forse sei tu”), Sangiovanni (“Farfalle”), Giovanni Truppi (“Tuo padre, mia madre, Lucia”), Le Vibrazioni (“Tantissimo”), Ditonellapiaga e Rettore (“Chimica”), Iva Zanicchi (“Voglio amarti”), Highsnob & Hu (“Abbi cura di te”), Fabrizio Moro (“Sei tu”), Irama (“Ovunque sarai”), Aka7Seven (“Perfetta così”), Tananai (“Sesso occasionale”), Matteo Romano (“Virale”) e Emma (“Ogni volta è così”).

Amadeus ha anche fatto una incursione a “Che tempo che fa” per raccontare l’emozione della vigilia e la conferma della presenza di Fiorello che farà delle incursioni la prima sera: “Proveremo la gioia di ritrovare il pubblico a capienza piena con green pass e la mascherina, dopo aver vissuto lo scorso anno un teatro vuoto. È la cosa che aspettavamo di più e anche i Big – da Sangiovanni a Ranieri – sono impazienti di esibirsi davanti a un pubblico. C’è grande energia in città quest’anno”. Poi la presentazione di Orietta Berti (che si è lasciata scappare che mercoledì ci sarà ospite Checco Zalone) e Fabio Rovazzi che saranno a bordo della nave della Costa Toscana, in rada al largo di Sanremo. I due faranno incursioni in diretta durante le cinque serate del Festival e per la finalissima saranno presenti all’Ariston per un momento musicale. Amadeus ha anche annunciato che saranno svelati altri ospiti durante la settimana.

LE PRIME DUE SERE VOTA LA GIURIA DELLA SALA STAMPA, TV, RADIO E WEB

Sia nella Prima che nella Seconda Serata le tre componenti di voto (giuria della carta stampata e tv, giuria delle radio, giuria del web) in cui viene suddivisa la Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web avranno ognuna un peso uguale pari a un terzo sui risultati complessivi delle votazioni. All’esito del risultato complessivo della votazione verrà stilata una classifica delle 12 canzoni la prima sera e 13 la seconda. Al termine della Seconda Serata verrà stilata una classifica congiunta di tutte le 25 Big in competizione, risultante dalle percentuali di voto da queste ottenute nel corso della Prima Serata e di quelle ottenute nel corso della Seconda Serata.