Dopo due giorni andati a vuoto, Amadeus è tornato a bussare alla porta della stanza che lo scorso anno è stata occupata da Fiorello, la 407. Ma questa volta lo showman ha aperto. Come? Con un look “improbabile”: accappatoio e bigodini. La gag che conferma la partecipazione di Fiorello alla 72esima edizione del Festival di Sanremo, è andata in onda durante il Tg1 dell’ora di pranzo.

“Terzo giorno, terzo ed ultimo tentativo: vediamo se è arrivato, se nella camera di fronte alla mia c’è qualcuno che sto aspettando – dice Amadeus in un video-selfie – Mi hanno detto che è a Sanremo ma io non l’ho ancora visto”. “C’è qualcuno?”, domanda Amadeus bussando. Fiorello risponde, presentandosi alla porta a modo suo, con bigodini, ciabatte e accappatoio. Amadeus è al settimo cielo: “Ma allora è vero che sei arrivato, facciamo Sanremo insieme“. Lo showman però lo tiene sulle spine: “Ma perché quand’è Sanremo? Martedì? Porca miseria io parto dopodomani. Lo dovevi dire prima. Ma scusa dille ste cose, vai al Tg1 e le dici – spiega Fiorello ironico – Ora devo andare, mi sto preparando per l’inaugurazione di una serra…”.

Anche ai microfoni del Tg1 Amadeus non nasconde la felicità di avere al suo fianco Fiorello: “È stata una liberazione quando ha aperto quella porta. Ora finalmente può iniziare il Festival di Sanremo. Sono stato un martello pneumatico, lui non mi sopporta, non so cosa possa accadere la prima serata, forse siamo anche ex amici adesso”. “Se Fiorello entrerà vestito così? – risponde poi – Secondo me può fare anche peggio. I dettagli sulla sua partecipazione, al momento, sono top secret. Pare che agirà da “battitore libero” e anche Amadeus non sembra essere particolarmente informato: “Non lo so cosa farà e questa è una cosa che incredibilmente mi piace molto. Io fino a poco fa non sapevo nemmeno che fosse a Sanremo. Poi l’amicizia domina su tutto“.