Il premier canadese, Justin Trudeau, ha fatto sapere di essere risultato positivo al coronavirus, ma sta bene e “continuerà a lavorare da remoto questa settimana seguendo le linee guida di salute pubblica”. L’annuncio è stato dato su Twitter, dove il primo ministro ha aggiunto: “A tutti voi, per favore sottoponetevi a vaccino e alla dose di rinforzo“. Il 27 gennaio Trudeau aveva detto di essersi posto in isolamento per cinque giorni, dopo aver scoperto di essere stato in contatto con una persona risultata positiva al coronavirus. Quella persona, ha poi spiegato a The Canadian Press, è uno dei suoi tre figli.

This morning, I tested positive for COVID-19. I’m feeling fine – and I’ll continue to work remotely this week while following public health guidelines. Everyone, please get vaccinated and get boosted.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 31, 2022