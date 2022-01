Dopo la rielezione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sui social in molti sono esplosi, commentando con gioia il suo secondo mandato consecutivo al Quirinale. Non sono mancati meme e battute esilaranti, soprattutto dedicati alla volontà del Capo dello Stato di “andare in pensione”.

Tra i tanti messaggi di complimenti anche quello dello chef del Colle, conosciuto anche come il “cuoco dei Presidenti”, Pietro Catzola, che non ha nascosto la felicità. “Quanta gioia e onore nel sapere di poterla ancora servire!!! Grazie per la Sua disponibilità, Signor Presidente! Le voglio un mare di bene”, ha scritto su Twitter accompagnando la didascalia con una foto insieme a Mattarella.