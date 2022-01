Non solo fiori e cioccolatini. Per i 28 anni di Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo ha voluto fare le cose in grande. La coppia ha passato questi giorni di festa a Dubai, insieme con il resto della famiglia, condividendo con i follower via social alcuni momenti della vacanza.

A far rimanere a bocca aperta la compagna del campione portoghese, in attesa di due gemelli, è stata una sorpresa speciale: il calciatore le ha dedicato un gioco di luci sul palazzo più alto del mondo, il Burj Khalikfa, con tanto di scritta “Happy Birthday”. A “firmare” lo spettacolo, si vede dai video pubblicati via social, anche Netflix, piattaforma che accoglie la nuova serie proprio dedicata a Rodriguez, “Soy Georgina”. Il costo? Non è certo, ma pare che 3 minuti di spettacolo arrivino a costare circa 60mila euro.

“I sogni diventano realtà”, ha scritto la festeggiata postando alcune foto del compleanno. In un post precedente aveva ringraziato Ronaldo: “Ecco come finisce questa giornata emozionante. Non riesco a trovare le parole. Grazie Cristiano, non puoi rendermi più felice ogni giorno. Grazie Dubai che ci tratti sempre così bene e ci fai sentire a casa. Grazie a tutti quelli che hanno lavorato per rendere questo giorno così speciale. E grazie a tutti voi che ci siete sempre e siete felici per la mia felicità e quella della mia famiglia. Vi amo dal profondo del mio cuore”.