Sono i favoriti alla vittoria del prossimo Festival di Sanremo. La canzone Brividi è piaciuta sia ai giornalisti, che hanno ascoltato in anteprima i brani in Rai, sia agli scommettitori che puntano – per ora – proprio su di loro, la coppia Mahmmod-Blanco che fa diversi scongiuri e pensa solo a divertirsi. Abbiamo incontrato i due artisti, chiusi da giorni in sala di registrazione per provare la canzone in gara e la cover “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli. Con il sorriso sulle labbra spiegano: “I favoriti perdono sempre, pensiamo solo a divertirci e a far bene sul palco”.

“Sanremo è come le montagne russe” – “Abbiamo letto che siamo i favoriti, ma stiamo solo pensando a fare una bella performance – dice Mahmood –. Lasciamo le chiacchiere al tempo che trovano. Abbiamo deciso di presentarci a Sanremo per divertirci, per trasmettere adrenalina. Alla fine Sanremo è un po’ come le montagne russe sali e scendi tra paure e imprevedibilità. Comunque per la performance stiamo pensando a cose molto belle, per ora ai lanciatori di fuoco e al drago ci hanno detto di no (ride, ndr)”. “Brividi ha un messaggio importante – continua l’artista – ossia quello della libertà, che poi è un tema universale. La voglia di esprimere tutto l’amore possibile, anche se è presente la paura di sbagliare e di sentirsi inadeguati, incapaci di riuscire a trasmettere ciò che si prova. Dopo ‘Soldi’ torno qui a Sanremo con un messaggio diverso e nuovo. Non ho dato consigli a Blanco perché ognuno vive questa esperienza secondo la propria sensibilità”. Per la serata delle cover il duo ha scelto “Il cielo in una stanza” “perché si ricollega anche al tema di ‘Brividi’ – spiega Mahmood – la rifaremo cercando di personalizzarla ma rispettando appieno la grandezza di questa canzone”. “Sono felice di fare questa esperienza con Blanco – conclude – ci divertiamo e ci vogliamo bene. Un disco assieme? Chissà…Magari faremo prima un figlio (ride, ndr)”. Un bacio sul palco? “Ma no! Lo hanno già fatto in tanti”.

“Sono pazzo per Gianni Morandi” – “Le nostra strade si sono incontrate casualmente. Mahmood era in studio dal mio co-autore e produttore Michelangelo per fare dei pezzi suoi. Un giorno sono passato per conoscerlo e Michi si è messo a suonare al piano un accordo sbagliato e abbiamo iniziato a cantare. In quel momento è nato il ritornello di Brividi. Poi Mahmood è andato in Sardegna e io mi sono chiuso nella mia cantina limando il pezzo. Quando abbiamo finito lo abbiamo fatto ascoltare ai nostri genitori ed è piaciuto molto. I genitori non sbagliano mai”, dice Blanco. Tra i due c’è qualche anno di differenza (18 anni Blanco e 29 anni Mahmood, ndr) “ma siamo allineati su molte cose e anche sulla visione del vivere i sentimenti”. “È tutto bello ed è stato un mese di fuoco tra prove in studio e prove con l’orchestra di Sanremo – continua Blanco – Io sono impazzito per Gianni Morandi. Eravamo a Sanremo e mentre Amadeus ci ha annunciati per salire sul palco a dicembre, c’era un po’ di tensione dietro le quinte… È arrivato Gianni Morandi con il suo entusiasmo travolgente e mi ha subito conquistato con la sua allegria tra un selfie e l’altro. Comunque sarà una esperienza molto bella e con Mahmood sto già pensando di fare non un figlio ma due!”.

“È importante essere all’Ariston con capienza piena” – I due artisti si dicono molto contenti di potersi esibire davanti al Teatro Ariston a capienza piena: “È un messaggio importante anche per la musica live che ha sofferto momenti davvero difficili in questi mesi di pandemia”. Mahmood annuncia il sold out della data all’Atlantico Live di Roma, che raddoppia con un nuovo show previsto per sabato 28 maggio, e delle due date all’Alcatraz di Milano, a cui se ne aggiunge una terza prevista per lunedì 30 maggio. Al tour, che vedrà Mahmood esibirsi nei club in Italia e nelle principali città europee a partire da aprile, si aggiunge anche il concerto di martedì 10 maggio al Gran Teatro Geox di Padova. Lo show di Napoli, previsto per domenica 22 maggio, è spostato dalla Casa della Musica al Palapartenope. Blanco invece partirà dal 3 aprile in 15 show nei maggiori club italiani.