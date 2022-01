Rosario Fiorello è a Sanremo. Lo showman, tra i volti più attesi della 72esima edizione del Festival della canzone italiana, è stato “avvistato” ieri in città dal settimanale Chi che lo ha immortalato “camuffato” con mascherina e cappello. Poi oggi la conferma via social: Fiorello è stato fotografato, questa volta senza ‘travestimenti’, dall’autore Federico Taddia che ha postato lo scatto su Instagram. Lo showman era in giro per una passeggiata all’alba e si è fermato in posa vicino alla statua di Mike Bongiorno. “Due amici si rincontrano a Sanremo”, ha scritto Taddia come didascalia della foto.

La presenza di Fiorello al Festival, che inizierà martedì 1 febbraio, era nell’aria, ma finora non era stata ancora confermata. A far crescere la suspense nei giorni scorsi ci aveva pensato anche il direttore artistico e conduttore, Amadeus, pubblicando sui propri profili social dei video nei quali bussava, ripetutamente, alla camera 407 dell’Hotel Globo, la stessa occupata lo scorso anno dallo showman, in cerca dell’amico.

Fiorello quindi ci sarà, ma il “come” è ancora tutto da vedere. Secondo i rumors raccolti dall’AdnKronos, la sua presenza sarà improntata all’estemporaneità. Tradotto: sarà accanto al suo amico, Amadeus, ma da battitore libero e imprevedibile.

Lo showman secondo il settimanale “Chi” ha tentato in tutti i modi di passare inosservato all’ingresso dell’Hotel Globo, indossando appunto cappello e mascherina. Fiorello è arrivato in auto da San Benedetto del Tronto, dove venerdì ha tenuto l’ultima data pre-Festival del suo show, “Fiorello presenta…!”, che ripartirà l’8 febbraio da Brescia. Secondo le indiscrezioni pare si sia subito affacciato al Teatro Ariston per abbracciare Amadeus e salutare anche Checco Zalone, amico di lunga data, anche lui in teatro per le prove.