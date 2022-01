Neanche il caso Novak Djokovic lo ha fatto desistere dal pensiero che le regole, in fondo, non valgono per tutti. Parliamo della star dell’hip hop Kanye West, fermato dall’Australia, dove dovrebbe tenere una tournée a breve. Il motivo dello stop? Non avrebbe dimostrato di aver terminato il ciclo di vaccinazioni anti-Covid.

Il premier Scott Morrison ha avvertito l’ex marito di Kim Kardashian che se vuole fare un tour nel Paese deve dimostrare di essere completamente vaccinato contro il Covid. “Le regole si applicano a tutti. Non importa chi sei, sono le regole. Se le segui puoi entrare in Australia, altrimenti no“, ha detto il primo ministro.

Non è chiaro se il cantante – che di recente ha annunciato di aver cambiato il suo nome in Ye – sia vaccinato o meno. In un’intervista del 2021 sui social media ha affermato di aver ricevuto una dose di vaccino per poter andare a Parigi, passando per il Portogallo, ma in un’intervista del 2020 con la rivista Forbes, aveva definito la vaccinazione “il marchio delle bestie”.

Il tour in Australia, secondo il Sidney Morning Herald, era previsto per marzo dopo il successo del suo ultimo album Donda, uscito a sorpresa lo scorso agosto dopo una serie di rinvii e balzato al top della classifica Apple Music in sole 24 ore in 152 Paesi.

Rapper, designer, stylist, con un patrimonio stimato in circa 1,8 miliardi di dollari, due anni fa West si è candidato alla Casa Bianca ottenendo circa 60.000 voti, incluso il suo che, come ammise, fu anche il primo ad un’elezione del presidente degli Stati Uniti. “Mio dio che bello, oggi voto per la prima volta e voto una persone di cui mi fido veramente…. Me stesso”, scrisse su Twitter. Di recente ha rilanciato la sua corsa per le elezioni del 2024. “Kanye 2024”, ha scritto semplicemente ai suoi 30 milioni di follower postando la foto del suo profilo in ombra con una mappa colorata degli Stati Uniti sullo sfondo. In questi giorni è stato al centro di tutti i siti di moda e costume per la sua partecipazione alla settimana della moda di Parigi con la nuova fidanzata italo-americana Julia Fox e i ‘Julye’, soprannome coniato da lei mettendo insieme i loro due nomi, sono stati la coppia più fotografata fuori e dentro le sfilate per i loro outfit sempre coordinati.

In attesa di sapere se riuscirà a tenere i suoi concerti in Australia, West ha deciso di volare in Russia. Il motivo del viaggio, programmato per la primavera o l’estate, sarebbe chiudere una serie di accordi con il miliardario Aras Agalarov, noto come ‘il Trump russo’. Ma, confidano fonti vicine all’artista, il sogno sarebbe quello di incontrare direttamente Vladimir Putin.