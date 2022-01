È nato il quinto figlio di Jacques Villeneuve, avuto dalla compagna Giulia. Il piccolo è stato chiamato Gilles, proprio come il nonno, che purtroppo non potrà conoscere perché tragicamente morto nel 1982 in un incidente durante le prove del Gp del Belgio.

A dare il lieto annuncio della nascita lo stesso vincitore del Mondiale 1997 di Formula 1, con uno scatto pubblicato sui social: “Il piccolo Gilles è entrato a far parte della nostra grande e bellissima famiglia”, ha esordito nel post pubblicato il 27 gennaio scorso. Poi ha aggiunto: “È forte ed è in salute. Il mio amore, mamma Giulia, è splendida. Siamo nel pieno della felicità, una vera benedizione. È un giorno perfetto”. Il piccolo è nato a Milano, dove Jacques e la compagna hanno scelto di vivere, insieme ai figli del campione, Jules, Joakim, Benjamin e Henri (avuti da altre precedenti relazioni). E chissà se uno di loro vorrà intraprendere la carriera sportiva.